قوات الاحتلال تعتقل 12 مواطنًا من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، 12 مواطنًا من الضفة.وقال نادي الأسير، في بيان صحفي: "إن قوات الاحتلال اعتقلت تسعة مواطنين من بلدة العيساوية ومن البلدة القديمة في القدس المحتلة، وهم: وليد داود عليان، وآدم كايد محمود، وقصي عبد عليان، ومعتصم حمزة عبيد، وتامر محمود، وسامر أحمد عبيد، ومحمد المصري، وجميعهم من العيساوية، إضافة إلى مصعب أبوغزالة، وأحمد الجولاني من البلدة القديمة".وأضاف البيان أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من بلدة عزون في قلقيلية، وهم: الأسير المحرر محمد علي رضوان، 27 عامًا، وأكرم تيسير منصور، 18 عامًا، ومنصور عاصم سليم، 21 عامًا.