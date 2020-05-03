ملامح حركة التنقلات الجديدة لقيادات ورؤساء شركات البترول

أكد مصدر بوزارة البترول أن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، سيصدر خلال أيام حركة تنقلات وتعيينات وتكليفات جديدة لبعض رؤساء الشركات وقيادات الصف الثاني لتصبح هذه الحركة هى رابع حركة تنقلات يصدرها "الملا" خلال العام الجارى 2020، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية والقيادات والكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبرات اللازمة.وستشمل الحركة الجديدة شغل بعض المواقع التي خلت نتيجة خروجهم بالمعاش، بالإضافة إلى خروج بعض القيادات على المعاش خلال الفترة القادمة.وكشف المصدر في تصريحات لـ"الدستور"، ملامح حركة التنقلات التى سيصدرها "الملا" خلال أيام وأبرزها تعيين قيادة كبيرة بإيجاس لتولي منصب رئيس مجلس الإدارة خلفًا للمهندس أسامة البقلي الذي سيخرج للمعاش خلال مايو الجاري.كما توقع المصدر تولي الدكتور الجيولوجي أسامة فاروق رئيس هيئة الثروة المعدنية رئيسًا لشركة جنوب الوادي القابضة للبترول خلفًا للمهندس عبدالعظيم الذي سيخرج للمعاش في يوليو القادم، على أن يتولى رئاسة هيئة الثروة المعدنية أحد كوادرها وأبرزهم والذي يتولى حاليًا منصب قياديا بالهيئة ويتسم بالنزاهة وحسن الخلق والقدرة على مواجهة التحديات في العمل.كما من المتوقع نقل الدكتور نائل درويش رئيس بترومنت لإحدى الشركات الشقيقة، حيث استطاع "درويش" خلال رئاسته لبترومنت أن يجعل منها قلعة صناعية عملاقة على المستويين المحلي والعالمي وذراعًا قويًة لشركات البترول، على ان يتولى رئاسة بترومنت أحد كوادرها المشهود لهم بالكفاءة حيث تعمل شركة بترومنت في مجال الصناعات البترولية والمقاولات والإنشاءات الخاصة بقطاع البترول، وأن قيادات الشركة هما فقط القادرين على استكمال مسيرة الدكتور نائل درويش، وليس أي قيادة أخرى من خارج الشركة وذلك لكون بترومنت متشعبة في علاقتها الداخلية والخارجية من واتفاقياتها الدولية فىي مجال المشروعات البترولية وأن أي تأخر في هذه الأعمال سيؤدي إلى خسائر فادحة للشركة.ويخرج المهندس صبري الشرقاوي، رئيس شركة رشيد والبرلس للمعاش خلال مايو الجاري، ومن المتوقع تولي أحد قيادات شركات الإنتاج منصب رئاسة الشركة خلفًا لـ"الشرقاوي".وكان وزير البترول، قد أصدر حركة أخر حركة تنقلات فى يوم 23 مارس الماضى شملت أكثر من 20 قيادة تنقلات.