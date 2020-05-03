ضبط عاطل بـ2 كيلو حشيش فى القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية فى القبض على عاطل أثناء استقلاله سيارة ملاكى بقرية سرياقوس بحوزته 2 كيلو حشيش و10 آلاف جنيه.وردت معلومات سرية للعميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى تفيد قيام عاطل بترويج صفقة حشيش بناحية قرية سرياقوس، وتم القبض عليه أثناء قيادته سيارته الملاكى بالقرب من منطقة سكنه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش.وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.