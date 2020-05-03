حملة لإزالة مخالفات المحلات والباعة الجائلين بـ6 أكتوبر (صور)

واصل المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، حملاته المكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لرفع الباعة الجائلين وفض الأسواق العشوائية لمنع تجمعات المواطنين، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.وكلف رئيس الجهاز إدارة الأحياء وإدارة الأمن بشن حملة مكبرة لإزالة المخالفات والإشغالات والمحلات المخالفة بالحي الأول المجاورة السابعة، والأسواق العشوائية والباعة الجائلين بالحى الثاني وبجوار مسجد أبوبكر الصديق، والحي الثالث، والرابع، وجوار مسجد عماد راغب.وشدد رئيس الجهاز أنه لا يوجد أي تهاون مع المتعدين على أملاك الدولة، لافتًا إلى أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة وتنفيذ إزالات فورية لتلك المخالفات في المهد وردع المخالفين.