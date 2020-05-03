الاتصالات: تخريج 15 رائدة أعمال بأسوان بمبادرة قدوة- تك

احتفلت مبادرة (قدوة-تك) التابعة الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتخرج الدفعة الثانية من رائدات الأعمال من برنامج التدريب على مهارات التسويق الرقمي باستخدام منصات التواصل المجتمعي، والذي تم تنفيذه عبر تقنيات التعلم عن بُعد.وجاء ذلك ضمن متابعة الإدارة لتنفيذ محاور بروتوكول التنمية التكنولوجية الشاملة بالمناطق البعيدة والأكثر احتياجا، حيث التحق بالبرنامج مجموعة من السيدات والفتيات من عدد كبير من المحافظات، منهن أكثر من 15 مستفيدة من محافظة أسوان وحدها.وتضمن اليوم الختامي عددًا من الفعاليات منها مشاركة قصص نجاح بعض المشتركات في البرنامج وكذلك مناقشة أهمية التسويق الرقمي وكيف أن الظروف الراهنة تمثل فرصة جديدة يمكن من خلالها أن تساعد التكنولوجيا في وضع الحلول للعديد من المشكلات التي تواجه الحرفيات عند تطوير أعمالهن، بالإضافة إلى دور كل سيدة في كونها تمثل قدوة لمن حولها من السيدات بنقل خبراتها ومعارفها في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التسويق للمنتجات. واختتمت الفعاليات بتوزيع شهادات إتمام البرنامج التدريبي على رائدات الأعمال.والجدير بالذكر أن مبادرة (قدوة- تك) تستمر في تنفيذ برامجها التدريبية عبر تقنيات التعلم عن بُعد من أجل بناء القدرات والحفاظ على الحرف التراثية بشكل يواكب الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية ويسهم في تحقيق الاستفادة القصوى من حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات Top of Form.