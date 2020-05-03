القس بولس بشاي يشارك في سلسلة عظات «رسائل سماوية»

شارك القس بولس بشاي الكاهن بإيبارشية أسيوط بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، في سلسلة عظات "رسائل سماوية" عبر البث المباشر.وناقش خلال عظة اليوم الأحد، موضوع "بين الحرية والانفلات شعرة"، وذلك تحت رعاية الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية بأسيوطوبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فترة الخماسين المقدسة عند الأقباط، وتأتي عقب عيد القيامة المجيد مباشرةً وترتبط عند الأقباط بمظاهر فرح خاصة.وتعتبر فترة الخماسين المقدسة هي الفترة الأكثر فرحًا عند الأقباط، وفيها يمتنعون عن الصوم تمامًا، حيث من المعتاد أن يصوم الأقباط أسبوعيًّا يومي الأربعاء والجمعة، إلا أن هذه الفترة استثنائية.