«الأرصاد»: طقس الغد مرتفع الحرارة نهارًا وبارد ليلا
الأحد 03/مايو/2020 - 04:46 م
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الإثنين، طقس مائل للحرارة، غائم جزئي نهارا، مائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، وغائم وأمطار خفيفة نهارا، بارد ليلا على السواحل الشمالية، وعلى شمال الصعيد يسود طقس حار مشمس نهارا، وفي الجنوب يكون الجو لطيفا ليلا شديد الحرارة مشمس نهارا، ويكون هناك نشاط للرياح وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 19 32
شبين الكوم 16 25
طنطا 18 30
دمنهور 18 32
الإسكندرية 17 25
بلطيم 17 25
مطروح 15 21
السلوم 15 24
سيوة 20 31
بورسعيد 18 25
دمياط 17 25
الزقازيق 18 32
الإسماعيلية 18 33
السويس 19 32
العريش 15 26
رفح 14 26
راس سدر 20 33
نخل 18 31
نويبع 22 30
طابا 20 30
كاترين 14 28
الطور 20 30
شرم الشيخ 23 36
الغردقة 22 33
مرسى علم 21 32
الفيوم 18 33
بني سويف 18 33
المنيا 20 34
أسيوط 19 35
سوهاج 20 35
قنا 21 37
الأقصر 23 39
أسوان 25 40
أبو سمبل 20 40
الوادي الجديد 22 37
شلاتين 24 36
أبو رماد 25 35
حلايب 25 33
راس حدربة 26 32
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 19 32
شبين الكوم 16 25
طنطا 18 30
دمنهور 18 32
الإسكندرية 17 25
بلطيم 17 25
مطروح 15 21
السلوم 15 24
سيوة 20 31
بورسعيد 18 25
دمياط 17 25
الزقازيق 18 32
الإسماعيلية 18 33
السويس 19 32
العريش 15 26
رفح 14 26
راس سدر 20 33
نخل 18 31
نويبع 22 30
طابا 20 30
كاترين 14 28
الطور 20 30
شرم الشيخ 23 36
الغردقة 22 33
مرسى علم 21 32
الفيوم 18 33
بني سويف 18 33
المنيا 20 34
أسيوط 19 35
سوهاج 20 35
قنا 21 37
الأقصر 23 39
أسوان 25 40
أبو سمبل 20 40
الوادي الجديد 22 37
شلاتين 24 36
أبو رماد 25 35
حلايب 25 33
راس حدربة 26 32