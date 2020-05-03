«الأرصاد»: طقس الغد مرتفع الحرارة نهارًا وبارد ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الإثنين، طقس مائل للحرارة، غائم جزئي نهارا، مائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، وغائم وأمطار خفيفة نهارا، بارد ليلا على السواحل الشمالية، وعلى شمال الصعيد يسود طقس حار مشمس نهارا، وفي الجنوب يكون الجو لطيفا ليلا شديد الحرارة مشمس نهارا، ويكون هناك نشاط للرياح وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 19 32شبين الكوم 16 25طنطا 18 30دمنهور 18 32الإسكندرية 17 25بلطيم 17 25مطروح 15 21السلوم 15 24سيوة 20 31بورسعيد 18 25دمياط 17 25الزقازيق 18 32الإسماعيلية 18 33السويس 19 32العريش 15 26رفح 14 26راس سدر 20 33نخل 18 31نويبع 22 30طابا 20 30كاترين 14 28الطور 20 30شرم الشيخ 23 36الغردقة 22 33مرسى علم 21 32الفيوم 18 33بني سويف 18 33المنيا 20 34أسيوط 19 35سوهاج 20 35قنا 21 37الأقصر 23 39أسوان 25 40أبو سمبل 20 40الوادي الجديد 22 37شلاتين 24 36أبو رماد 25 35حلايب 25 33راس حدربة 26 32