باسم ياخور ضيف برنامج «رامز مجنون رسمي» الليلة

يحل الفنان باسم ياخور، ضيفا على برنامج المقالب الشهير "رامز مجنون رسمي" الليلة، مع النجم رامز جلال، والمذاع على شاشة "MBC مصر" في تمام السادسة والنصف مساءً، ويُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.ويشهد برنامج "رامز مجنون رسمي" في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.يُعرض برنامج "رامز مجنون رسمي" على "MBC مصر" يوميا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.