الأزهر يشيد ببسالة القوات المسلحة والشرطة فى الثأر لشهداء الوطن

أشاد الأزهر الشريف وإمامه الأكبر بالأعمال البطولية التى يخوضها أبطال القوات المسلحة والشرطة في حربهم ضد الإرهاب، وما يحققونه من نجاحات في القضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية في سيناء.وأكد الأزهر الشريف أن جهود وبسالة القوات المسلحة والشرطة، خلال اليومين الماضيين، للثأر لشهداء الوطن تبرهن على كفاءة وجاهزية هؤلاء الأبطال وقدرتهم على مواصلة الجهود في القضاء على الإرهاب ودعم جهود الدولة المصرية في تنمية سيناء.ونعى الأزهر الشريف ضباطنا وجنودنا البواسل الذين سقطوا جرَّاء هذه الجهود والمداهمات، ليلحقوا بركب الشهداء ويسطِّروا بطولات حافلة في سجل الشرف والدفاع عن الوطن، سائلًا المولى- عز وجل- أن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.