تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى السنغال

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الأحد، تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت الإذاعة السنغالية، نقلا عن بيان لوزارة الصحة في البلاد أنه وبعد فحص 810 أشخاص تم تسجيل 67 حالة إصابة، ليصل عدد المصابين بالفيروس في السنغال منذ أول ظهور له يوم الثاني من مارس إلى 1182 إصابة شفي منها 372 وتوفيت 9 حالات، فيما يتابع 800 مصاب علاجهم في المستشفيات.