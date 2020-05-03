رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 03 مايو 2020 الموافق 10 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تأجيل محاكمة مدير الأمن الجزائرى السابق بتهمة الفساد لآخر مايو

الأحد 03/مايو/2020 - 03:36 م
القضاء الجزائري
القضاء الجزائري
أ ش أ
طباعة
قرر القضاء الجزائري تأجيل محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني (الشرطة) اللواء عبد الغني هامل، والرئيس السابق لأمن ولاية الجزائر العاصمة نور الدين براشدي، التي كانت مقررة اليوم الأحد بالبليدة، الى 31 مايو، وذلك بعد رفض المتهمين الاثنين إجراء المحاكمة عن بعد.

وكان القضاء قد عرض على المتهمين إجراء المحاكمة عن بعد، وذلك في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، إلا أنهما رفضا هذا العرض، حسبما أعلن عنه خلال الجلسة التي لم يحضرها المتهمان ولا الشهود، وذلك تنفيذا لتعليمات وزارة العدل بسبب الظروف الصحية التي تشهدها البلاد جراء أزمة انتشار فيروس كورونا، كما رفض قاضي الجلسة طلبا قدمته هيئة دفاع المتهم براشدي بالإفراج المؤقت عنه.

ويعد هذا التأجيل الرابع على التوالي لهذه المحاكمة التي كانت مقررة اليوم، وكان وزير العدل حافظ الأختام قد أصدر في 16 مارس الماضي تعليمات تنص على اتخاذ جملة من التدابير الوقائية تجنبا لانتشار وباء كورونا تتعلق أساسا بتوقيف جلسات محكمة الجنايات ومحكمة الجنح على مستوى الجهات القضائية وعدم استخراج المحبوسين.

ومن بين هذه التدابير، استعمال إجراءات المحاكمة عن بعد، متى أمكن ذلك، وتوقيف عمليات استخراج المحبوسين من المؤسسات العقابية من طرف قضاة التحقيق إلا في حالات الضرورة القصوى المرتبطة بالحبس المؤقت وعقلنة اللجوء إلى إجراءات المثول الفوري من طرف وكلاء الجمهورية.

ويواجه المتهمان هامل وبراشدي اتهامات بسوء استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ذات طابع مهني تتمثل في المحافظة على منصب مدير عام للأمن الوطني أو منصب أعلى بموجب المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحتهما.

موضوعات متعلقة

الصحة: معدلات الإصابة بكورونا ما زالت متوقعة ولم تحقق أى قفزات

«الداخلية»: مقتل 18 إرهابيًا فى مداهمة أمنية بـ«بئر العبد»

بث التراويح والتهجد في العشر الأواخر من رمضان من «الأزهر»

«الصحة»: وصلنا لبداية ذروة كورونا بسبب تراجع وعي الشعب

الصور

image description

«الرزق يحب الخفية».. «أسطول» بائع كنافة بدرجة نبطشي أفراح (صور)

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

image description

كساد تجارة ملابس الإحرام ومستلزمات الحج بسبب كورونا (صور)

image description

مدفع الإفطار

الأكثر قراءة

«الصحة»: وصلنا لبداية ذروة كورونا بسبب تراجع وعي الشعب

تأجيل محاكمة سما المصرى بتهمة التحريض على الفجور

مصرع شقيق الفنان تامر شلتوت فى حادث سير

فتح الشهر العقارى والمحاكم أمام المواطنين غدًا

إنفوجراف

image description

إرشادات لحماية المواطنين في المحاكم والشهر العقاري (إنفوجراف)

image description

نصائح «الهجرة» لحماية المصريين بالخارج من كورونا

image description

رامز جلال.. «مجنون رسمي» في المحكمة (إنفوجراف)

image description

مصر تتقدم في تصنيف مؤسسة الشراكة الدولية (انفوجراف)

أيام زمان

رمضان قبل 1000 عام.. هكذا احتفل الفاطميون برمضان في مصر: «لهذا السبب اخترعوا موائد الرحمن»

فنان رفض تقبيل سعاد حسني في فيلم.. وهذه هي أسبابه

تفاصيل الرواية الوحيدة لـ الأبنودي.. «وضع بها أسرار أمه»

سر غضب عادل إمام على نجاح الموجى بسبب «سلام يا صاحبى»

نجم الساعة

رمضان قبل 1000 عام.. هكذا احتفل الفاطميون برمضان في مصر: «لهذا السبب اخترعوا موائد الرحمن»

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

ارتفاع مبيعات «برادا» الإيطالية في الصين وكوريا الجنوبية بأكثر من 10%

كورونا يرغم قضاة المحكمة العليا فى أمريكا على نظر القضايا عبر الهاتف

الآن.. رابط منصة Assessment.. تسجيل حضور الامتحان 2020 لطلاب أولى وتانية ثانوي

تحويل مشروع البحث إلى PDF ورفعه عبر منصة ادمودو Edomdo

مقالات الرأي
نرمين يسر
CORONA VIRUS EXPLAIEND.. وثائقي قصير عن كورونا
ماجد حبته
دواء قديم لكورونا المستجد
د.أحمد الخميسى
حكايات لم تحدث إلا فى الصحف
د. منى حلمى
شهداء جدد لإرهاب يقبض الثمن قبل شراء الكفن
المزيد

الثقافة

ثقافة الأردن تطلق معرضا فنيا عبر تطبيق زووم

أسماء الفائزين بمسابقة موهبتي من بيتي في أسبوعها الخامس

«التنمية الثقافية» ينشر قصيدة «على اسم مصر» لصلاح جاهين

«حديقة الجواسيس».. كتاب جديد للسيناريست أحمد عطا