لحظة انتشال غريق ترعة المحمودية بالإسكندرية (صور)

ترصد «الدستور» 10 صور للحظة انتشال قوات الإنقاذ النهرى جثمان الشخص الغارق بترعة المحمودية، بعزبة القلعة بمنطقة العوايد شرق الإسكندرية، والذي لقى مصرعه غرقًا أثناء استقلاله «معدية الأفراد» للانتقال إلى الجانب الثاني من الترعة.وقال عمر الخطيب، أحد شهود العيان، إن الشاب الذي لقى مصرعه غرقًا اليوم، من عزبة القلعة بالعوايد، والذي يعمل في صناعة أقفاص العصافير، وأن عند رؤية إحدى السيدات الشاب وهو يسقط من المعدية، قام شباب المنطقة بالنزول إلى المياه للعثور على الشاب ولكن دون جدوى.وأضاف، إنه على الفور تم الإبلاغ، وبوصول الغواصين من فريق الإنقاذ النهري تم انتشال الغريق بعد أكثر من ساعة، بعد أن فارق الحياة، وتم التوجه به إلى مشرحة كوم الدكة وسط الإسكندرية.وأشار إلى أنه قد تم بعد الحادث تشغيل كوبري العوايد الجديد وإلغاء معدية الأفراد منعًا لتكرار مثل هذا الحادث مرة أخرى.