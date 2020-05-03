ونش عملاق لرفع آثار الحوادث المرورية بالوادي الجديد

دشن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الأحد، سيارة ونش هيدروليكي جديدة بمقر الإدارة العامة للمرور بالخارجة، يرافقه العقيد محمد سيف، مدير الإدارة، التي تم توفيرها من المحافظة بتكلفة 2.6 مليون جنيه؛ لرفع سيارات النقل المُعطّلة على الطرق السريعة جراء الحوادث.وأكد الزملوط أن هذا الونش هو الأول من نوعه بالمحافظة، حيث إنه مجهّز لرفع حمولة حتى 30 طنًا وله قدرة لجر حمولة حتى 70 طنًا ومزود بكافة وسائل الأمان، موضّحًا أن هذا الونش العملاق سيسهم في سرعة رفع آثار الحوادث على الطرق السريعة ونقلها بعيدًا عن مكان الحادث لعدم خلق زحام مروري وتحقيق السيولة المرورية اللازمة.