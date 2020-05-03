ضبط 233 قضية تهرب ضريبى فى المحافظات

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها المكبرة، فى إطار استراتيجية الوزارة بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 233 قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".تم تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة المختصة، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.