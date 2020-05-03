أعضاء أندية التطوع يشاركون رش وتطهير المساجد بمطروح

قال خالد عبدالحميد محمد، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح، إن أعضاء أندية التطوع بمديرية الشباب والرياضة بمطروح شاركوا اليوم الأحد، في تطهير وتعقيم مساجد مطروح تضمنت " المسجد الكبير، التنعيم، العوام".وأوضح: يستأنف باقى مساجد المحافظة في الأيام المقبلة، بالإضافة إلى بعض المنشآت الحيوية كمكتب البريد وبعض المحال التجارية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تقوم بها الدولة بجميع مؤسساتها وهيئاتها لمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وتابع: أن ذلك جاء استمرارا لجهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، باستمرار جهود الرش والتطهير والتعقيم بكل المنشآت والمواقع.