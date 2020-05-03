جمعية مصرية بفرنسا تهنئ السيسي بذكرى العاشر من رمضان

هنأت جمعية شباب مصر بفرنسا الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقيادات الجيش ورجاله، والشعب المصري بحلول الذكرى السابعة والأربعين لنصر العاشر من رمضان.قال سامح أبوزيد إننا نهنئ السيسي بيوم هو أحد أعظم أيام مصر في تاريخها الحديث، كما قال الرئيس ونقدم خالص التهاني للعسكرية المصرية مدرسة الصبر وقهر المستحيل التي أعادت للأمة مجدها وكرامتها في هذا اليوم العظيم يوم أن سطرت أعظم البطولات في تاريخ الجيوش بعبور خط بارليف المنيع وتحطيم أسطورة الجيش الذي لا يقهر.وأشار رئيس الجمعية إلى أن رجال القوات المسلحة عبروا في العاشر من رمضان، والآن وبعد مرور ٤٧ عامًا يستكملون عبورهم، في معركة لا تقل عن حرب ١٩٧٣، حيث يواجهون جيوشًا من كل دول العالم، مستمرون في تطهير سيناء، ومؤمنين بخطة القائد الأعلى لتنمية سيناء وتعميرها بعد تطهيرها.