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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 13668 قضية سرقة تيار كهربائى فى المحافظات

الأحد 03/مايو/2020 - 03:20 م
سرقة تيار كهربائي
سرقة تيار كهربائي
عمرو المزيدي
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واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها المكبرة، فى إطار استراتيجية الوزارة بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، خلال 24 ساعة، عن ضبط 13668 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

تم تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة المختصة، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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