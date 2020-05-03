ضبط 13668 قضية سرقة تيار كهربائى فى المحافظات

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها المكبرة، فى إطار استراتيجية الوزارة بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، خلال 24 ساعة، عن ضبط 13668 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.تم تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة المختصة، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.