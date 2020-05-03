برلمانى: المصريون قادرون على استعادة روح انتصارات رمضان

هنأ محمد المسعود، عضو مجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورجال وأبطال القوات المسلحة البواسل والشعب المصري بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.وقال المَسعود، في بيان الأحد، إن هذه الذكرى الغالية والمحفورة فى قلوب وعقول كل المصريين بحروف من نور أكدت أن هناك تلاحمًا بين أبناء مصر وتكاتفهم بمختلف انتماءاتهم وطوائفهم خلال حرب العاشر من رمضان وتضحياتهم من أجل حماية هذا الوطن، والذي كان سببًا رئيسيًّا في تحقيق نصر العاشر من رمضان، مؤكدًا أننا في هذه المرحلة الفاصلة والمهمة فى تاريخ مصر نَحتاج إلى تضافر جهود المصريين على كل المستويات كي نصل بمصرنا إلى التنمية الشاملة اقتصاديًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا، لتتبوأ مكانتها المستحقة بين الأمم.وأضاف أنني على ثقة تامة فى قدرة الشعب المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية على التحلّي بروح العاشر من رمضان لمواجهة جميع التحديات والمؤامرات وجماعات الإرهاب والتطرف، مؤكدًا أن روح العاشر من رمضان هي التي صنعت نصرًا عظيما لا تزال تتدارسه الأكاديميات العسكرية العالمية بعد ان أحيا وأعاد الروح لمصر والأمة العربية وأعاد لها كرامتها وساعدها في بناء دولة متقدمة، وهذا النصر رسم لها استراتيجية للتنمية والتقدم وبث في نفوس الشعب الأمل وحفزهم على العمل والبناء والإنتاج.