محافظ دمياط تتابع تنظيم صرف المعاشات (صور)

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الأحد، صرف المعاشات بمكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي طبقًا للمواعيد التى أقرتها وزارة التضامن الاجتماعي.وقام شباب جمعية الهلال الأحمر المصري بدمياط، بتنظيم دخول وخروج الأهالي.يذكر أنه سبق وتم فتح المدارس ومراكز الشباب المجاورة لمكاتب البريد بنطاق المحافظة أو إقامة فراشة وتوفير كراسي أمام المكاتب وتزويد كل من هذه الأماكن بمندوب للقيام بعملية صرف المعاشات، وفقًا لتوصيات وزير التنمية المحلية والخطة الموضوعة بالتعاون مع وزارة الاتصالات، مؤكدة على التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن لإتمام كافة التجهيزات وطباعة منشورات بالمواعيد المقررة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لصرف المعاشات.