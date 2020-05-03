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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الرعاية الصحية تعتزم إطلاق سلسلة فيديوهات بعنوان «وقاية»

الأحد 03/مايو/2020 - 03:19 م
السبكى
السبكى
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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◄السبكى: إجراءات مشددة بكافة منشأت التأمين الصحى ببورسعيد للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن اعتزامها إطلاق سلسلة من الفيديوهات للتوعية بأهم الإجراءات الوقائية اللي يجب أن يتخذها كافة العاملين بالقطاع الطبي أوالمواطنين ومن ضمنها التأكيد على ارتداء الواقيات الشخصية ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجدة، لافته إلى أنه سيتم إطلاق سلسلة الفيديوهات تحت عنوان "وقاية"، وبالتعاون مع شركة UMAMI للتعليم عن بُعد.

ومن جانبه، كشف الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، لـ "الدستور"، عن آليه العمل بمنظومة التأمين الصحى خلال شهر رمضان، لافتًا إلى أن مواعيد العمل فى الوحدات والمراكز الطبية ببورسعيد تبدأ من الساعة 8 صباحًا حتى 5 عصرًا.

وأضاف أن الهيئة مستمرة فى تطبيق الخطة الوقائية والاحترازية بكافة المنشأت الطبية ببورسعيد للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجدة والتى تشمل؛ تعقيم وتطهير كافة منشأت الهيئة بشكل مستمر والتشديد على تطبيق إجراءات مكافحة العدوى داخل المنشأت التابعة للهيئة، كما تم فصل مبانى وحدات الغسيل الكلوى بمستشفيات الهيئة فصلًا تامًا بكل الطاقم الطبى المعالج وفريق الأمن والعمال بهذه الوحدات عن باقى المستشفى.

وأشار السبكى إلى أن الخطة الوقائية تشمل أيضًا توصيل العلاج لمرضى الأورام وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل إلى منازلهم، وإطلاق غرفة الفرز الإليكترونية للكشف عن منتفعى المنظومة إلكترونيا عبر صفحة فيسبوك الرسمية للهيئة العامة للرعاية الصحية فرع بوسعيد، إلى جانب وقف بعيادات الرمد والأسنان إلا للحالات الطارئة فقط.

وقال إن الخطة تشمل أيضًا إقامة خيم خارج كل المستشفيات التابع لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد للفرز المبدئى لكل المترددين على المستشفيات، وتوعية كافة المترددين على مستشفيات الهيئة بطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وإطلاق خدمة حجز العيادات على الخط الساخن 15344 لتقليل الازدحام والتكدس فى الوحدات والمنشأت التابعة للهيئة، لافتًا إلى أن غرفة الأزمات بمقر الهيئة منعقدة على مدار الساعة لرصد أى مستجدات بخصوص فيروس كورونا.

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