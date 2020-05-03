«شرطة النقل» تضبط 963 قضية خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها المكبرة، فى إطار استراتيجية الوزارة بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها.وأسفرت جهود شرطة النقل خلال 24 ساعة عن ضبط 963 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.تم تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة المختصة، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.