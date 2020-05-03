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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

«العاشر من رمضان»: الانتهاء من 2800 وحدة سكنية بمشروع حى الأندلس

الأحد 03/مايو/2020 - 03:17 م
المهندس خالد شاهين
المهندس خالد شاهين
ياسمين عباس
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قال المهندس خالد شاهين، رئيس جهار العاشر من رمضان، إن المدينة تحتفل اليوم بعيدها القومي الذي يوافق ذكرى العاشر من رمضان وحرب أكتوبر المجيدة، مشيرًا إلى أنه في ظل الظروف التي تمر بها الدولة من مواجهة فيروس كورونا إلا أن العمل جار في المصانع والطرق والكباري.

وأضاف خالد شاهين، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، أنه تم الانتهاء من 2800 وحدة سكنية بمشروع حي الأندلس وجار تسليمها خلال الشهر الحالي، وبانتهاء 2020 سيتم الانتهاء من كل وحدات الإسكان الاجتماعي في مدينة العاشر من رمضان وفقًا للخريطة الزمنية الموضوعة مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأوضح أن الجهاز يبذل قصارى جهده للانتهاء من كل مراحل المشروع في نهاية العام الجاري، ويتضمن كل الخدمات من مراكز طبية ومولات تجارية ومدرسة لتوفير كل سبل الراحة على المواطنين، مؤكدًا أنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية مع توعية المواطنين والقاطنين في العاشر من رمضان، وتم دفع عجلة الإنتاج بالمصانع بعض اتخاذ كل الإجراءات للرفع من الاقتصاد المصري.

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