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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر تقضي على 3 إرهابيين و22 مخبأ للإرهابيين خلال أبريل

الأحد 03/مايو/2020 - 03:17 م
الجيش الجزائري
الجيش الجزائري
ا ش ا
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قضت قوات الجيش الجزائري، خلال شهر أبريل الماضي، على 3 إرهابيين وتوقيف آخر و5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية.

وذكرت حصيلة عملياتية للجيش الجزائري "أنه في إطار محاربة الإرهاب قضت قوات الجيش، خلال شهر أبريل الماضي، على 3 إرهابيين وتوقيف إرهابي، بالإضافة إلى توقيف 5 عناصر دعم للجماعات المسلحة، فيما تم كشف وتدمير 22 مخبأ للإرهابيين".

وأضافت الحصيلة أنه تم ضبط 4 أسلحة من نوع كلاشينكوف ورشاش من نوع RPK و17 بندقية من مختلف الأصناف، بالإضافة إلى حجز مسدسات و3 نظارات ميدان، كما تم ضبط 9 مخازن للذخيرة والمتفجرات و103 طلقات من مختلف العيارات، بالإضافة إلى 17 قنبلة تقليدية الصنع منها قنبلة واحدة يدوية، وضبط 54 كيلوجراما مادة من نوع TNT و8 مفجرات.

وأوضحت الحصيلة أنه تم توقيف 98 تاجرا للمخدرات وبحوزتهم 54.27 قنطار من المخدرات و65962 من الأقراص المهلوسة.

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