نشطاء: جمال عيد عميل يسعى لتبييض وجه الإرهاب

هاجم رواد السوشيال ميديا جمال عيد واصفين إياه بالعميل وسمسار حقوق الإنسان لقيامه بمحاولات بائسة لتبييض وجه الإرهابيين، رغم دماء الشهداء الذين ضحوا بحياتهم ومستمرون في التضحيات لحماية مصر وشعبها.وتابع المهاجمون خلال منشورات: "يا جمال ألا تكتفي بحصولك على عدة ألقاب أبرزها العميل الكذاب، هو حضرتك كمان عايز تساوي الإرهاب والإرهابيين بالمرضى اللي بتطالب بإخلاء سبيلهم حتى لو في دولة تانية".اختتموا: "هي دي الإنسانية اللي قرفتونا بيها، نحن نهدي ما كتبته إلى أولياء نعمتك الذين تتلقى منهم الأموال، ويا كذاب ارحمنا يا خاين يا عميل كفاك أن تقول عبارات جوفاء لا تعمل بها ارحموا الشعب المصري، أنت وأصدقاؤك المخربون".