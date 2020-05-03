ثقافة الأردن تطلق معرضا فنيا عبر تطبيق زووم

نظمت مديرية ثقافة محافظة إربد، وبالتعاون مع جمعية الدار للثقافة والفنون، عبر تطبيق زووم ومنصات التواصل الاجتماعي، معرضا للفن التشكيلي للفنان العالمي الدكتور جمال بدوان، وذلك ضمن برنامج الثقافة عن قرب الذي أطلقته وزارة الثقافة الأردنية مؤخرًا.واشتمل المعرض، الذي نظم بمناسبة اختيار مدينة إربد عاصمة الثقافة العربية لعام 2021، على عرض لمجموعة كبيرة من لوحات الفنان بدوان معظمها تناول الأوضاع في فلسطين والقضية الفلسطينية والقدس والمسجد الأقصى.يشار إلى أن الفنان بدوان لقب بسفير الفن الفلسطيني وشارك بمعارض في 33 دولة أجنبية، ودخل موسوعة جينس في أكبر لوحة في العالم وحصل على لقب سفير من الرئاسة الفلسطينية رسميا، وكانت اللوحة عبارة عن كرة أرضية حولها أناس من مختلف الجنسيات والأعراق مصابين بالهلع والذهول، وحمامة سلام تدلهم على طريق النجاة المرتبط بالمسجد الأقصى وكنيسة القيامة.