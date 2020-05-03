انتظام صرف المعاشات فئة 1000 فأقل بالشرقية

أعلنت محافظة الشرقية، عن انتظام سير إجراءات صرف المعاشات التي بدأت اليوم، ومن المقرر أن يستأنف الصرف غدًا، لمن يتقاضون معاش فئة 1000 جنيه فأقل، على أن يتم استمرار صرف المعاشات لمستحقيها حتي يوم الأحد الموافق 10 مايو.وذلك من خلال مكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي بجانب 85 منفذًا "مدارس - معاهد أزهرية - مراكز شباب"، تم تجهيزها وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بها، بالإضافة إلى تأمينها بمعرفة مديرية أمن الشرقية، وذلك بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين فوق الستين، ولمنع التكدسات والتزاحمات وللحفاظ على سلامتهم من العدوى بالأمراض الفيروسية وخاصة فيروس كورونا المستجد.وقال محافظ الشرقية، إنه سيتم صرف المعاشات لمستحقيها من خلال 328 مكتب بريد و11 ماكينة صرف آلي، بجانب 85 منفذ صرف لتخفيف حدة التكدس والزحام أمام مكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي، وحفاظًا على سلامة وصحة كبار السن من أرباب المعاشات، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بمكاتب البريد والمنافذ المخصصة لصرف المعاشات قبل وبعد انصراف المستفيدين منها، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من العدوى، مشددًا على مراعاة تنظيم دخول وخروج المستفيدين من أرباب المعاشات، والتأكد من وجود مسافات بينية بينهم أثناء عملية الصرف، لافتًا إلى أنه تم تجهيز أماكن مناسبة للانتظار وتزويدها بمندوب، لمساعدتهم ولتيسير إجراءات صرف المعاش الخاص بهم، والتصدي لأي مشكلات تطرأ وحلها فورا.وأشار المحافظ إلى أنه طبقًا لتصريحات رئيس البنك المركزي، فيجوز لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم المالية من أي بنك، ودون مصاريف إضافية، لافتا إلى أنه تم تخصيص يوم الأحد الموافق 10 مايو، لصرف المعاشات لمن يزيد معاشهم على 3000، ولمن تخلفوا عن الصرف خلال الأيام المحددة لهم كنوع من التيسير والتسهيل على المواطنين فوق سن الستين، للحصول على خدماتهم دون معاناة.