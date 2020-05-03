«بوبوفا»: لا نستبعد تمديد نظام العزل الصحى حتى يونيو

أعلنت رئيسة هيئة حماية المستهلك في روسيا، آنا بوبوفا، اليوم الأحد، أنه قد يتم تمديد الإجراءات التقييدية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في روسيا حتى شهر يونيو، في حال بدأ الروس في انتهاك نظام العزل الذاتي.وقالت بوبوفا، حسبما ذكرت وكالات أنباء روسية، "إذا بدأنا اليوم في انتهاك القيود المفروضة، سيكون من الواضح في 12 مايو أننا بحاجة إلى تعزيزها، ربما، ولكن إذا لم نبدأ في خرقها يمكننا أن نأمل في إمكانية رفع عدد من القيود، ولكن اليوم هو مجرد أمل".وأضافت، ردًا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن تمديد القيود حتى يونيو، "إذا بدأ الروس في انتهاك نظام العزل الذاتي، كل شيء وارد، نعم، هذا صحيح، لا يجب انتهاك قيود الحجر الصحي اليوم".ومدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء الماضي، نظام العزل الصحي المفروض في البلاد والهادف لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد حتى 11 مايو، وأمر بوتين الحكومة بوضع تدابير جديدة تهدف إلى دعم الاقتصاد والمواطنين وإعداد توصيات بشأن التخفيف التدريجي لإجراءات العزل العام.