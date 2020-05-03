«قوات الدعم المعنوى».. مدرسون كرسوا أنفسهم لمساندة الطالب نفسيًا

في الوقت الذي قام فيه بعض المدرسين بدعم طلاب الثانوية العامة من الناحية العلمية، قرر آخرون دعمهم معنويا أثناء تأديتهم امتحان الفصل الدراسي الثاني خلال المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم من التابلت خلال تواجدهم بالمنازل.محمد خيري، مدرس تاريخ، بالجيزة قال إنه أخد على عاتقه مهمة مساعدة طلاب المدرسة وتهدئتهم وقت الامتحان، يصرح خيري بأن الطالب يشعر بسبب تأديته الامتحان بالتوتر النفسي ويخشي من المشكلات التقنية بالنت، فالجهد الذي نبذله لتهدئة الطلاب أكبر من الجهد الذي نبذله لحل المشكلات التقنية.وأشار بأنه تولى مسئولية إضافية في المدرسة وهي مسئول تطوير، ويعد الدور المنوط به هو متابعة الطلبة ومساعدتهم وهو يشعر بالسعادة والفخر لقيامه بهذا رغم العبء الإضافي.مصطفى رسلان، مدرس لغة عربية بالمعادي، يبلغ من العمر 37 عامًا أوضح أن عملية الهدوء النفسي للطالب تعادل حل نصف الإمتحان، مضيفًا أن الطلبة هم أبناؤنا قبل أن يكونوا طلابنا ومسئوليتنا نحوهم مضاعفة.وأكد أن موقع الحضور والشكاوى الذي أنشأته الوزارة لكي يسجل عليه الطلاب الذين واجهوا مشكلة في الاتصال بالموقع عبر الإنترنت حضورهم عليه بعد الامتحان، بالإضافة لتلقي الشكاوى والمقترحات وساهم في تهدئة الطلاب إلى حد كبير، مختتما أن تداعيات كورونا وضخ العديد من الشائعات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي تسبب في هلع للطالب، وبالتالى يجب على الأهل تجنيب الطالب هذا الهلع، بالإضافة لدعمه إيجابيا ومساندته.جدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، قد نصح الطلاب بعدم الاستماع إلى الشائعات؛ لأن ذلك يشتت انتباههم، وبدلا من ذلك عليهم الاسترخاء والراحة والتركيز على الاستذكار ولكل طالب الحق في العمل لتحقيق إنجازاته الخاصة والحصول على معلومات جيدة وتعلم.