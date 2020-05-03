شرطة التعمير تشن حملات مكبرة لإزالة الإشغالات بمدينة الشروق

شن قسم شرطة التعمير والإسكان بالشروق حملة مكبرة لإزالة أي إشغالات بنطاق المدينة حفاظًا على الوجه الحضاري لها.أسفرت جهود تلك الحملات التي قادها كل من العقيد مهاب زمزم، رئيس مباحث شرطة التعميروالعقيد محمد سامر، رئيس قسم شرطة التعمير، بمشاركة المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة الشروق، والتي استهدفت الأحياء الأول والثانى والتاسع بإجمالى (8) مجمعات تجارية.وتمكنت اللجنة من مصادرة الإشغالات الموجودة خارج حدود المحلات التجارية بتلك المجمعات، وذلك لتعديهم على ممرات المشاة.كما شملت الحملة رفع الباعة المتجولين حول المجمعات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.وتأتى تلك الحملة بهدف تحقيق سهولة حركة المواطنين داخل وحول الأسواق والمحافظة أيضًا على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.