كيف يحمى الأطباء أنفسهم من الإصابة بكورونا؟

◄ نواجه مخاطر كثيرة وكورونا أحدها



◄ نتبع تعليمات الوقاية



◄ «الأونلاين» وسيلة



في أخر بيان نشرته نقابة الأطباء، جاء فيه إنه حتى الآن لا توجد ألية حصر كاملة للأطباء المصابين بفيروس كورونا داخل مصر، غير أن الأرقام التي وصلت إليهم من النقابات الفرعية في المحافظات المختلفة تفيد بوجود ما يقرب من 90 حالة مصابة من الأطباء في عموم مصر، الأمر الذي وصفه بالخطير.بيان الأطباء سبقه مداخلة هاتيفيه للدكتور خالد مجاهد، عبر برنامج "كل يوم"، تتضمن معلومات تفيد بحرص المستشفيات على حياة الأطباء، حيث أنهم خط الدفاع الأول، مؤكدًا أن الحالات التي تم الإعلان عنها أنها مصابة من داخل الأطقم الطبية، تنقسم إلى نسبة 88% من خارج المستشفيات، و12% فقط لأطباء مخالطين بشكل مباشر مصابي الكورونا.الآن وفي ظل عدم وجود جزم بوجود دواء أو مصل يقتل "كوفيد-19"، كيف يحمي الأطباء أنفسهم، اللذين هم خط الدفاع الأول وجيش مصر الأبيض.محمود الريفي، طبيب أسنان متخصص في تركيب "التقويم"، من مدينة كفر الشيخ، قال إن هذا التخصص على وجه التحديد به العديد من المخاطر التي تتفوق على كورونا من حيث قوة التأثير والضرر، ولذلك لم يكن منطقيًا التوقف عن العمل لمجرد وجود فيروس، خاصة وأنه لا يوجد معاد معلوم لانتهاء الأزمة، وبالتالي هو لا يستطيع التوقف لمدة عام أو العام والنصف هي متوسط اكتشاف مصل أو دواء يعالج "كوفيد-19".يتابع الطبيب الشاب: " تعليمات منظمة الصحة العالمية باهتمام بالغ، ويحاول أن يحافظ قدر المستطاع على نفسه من الإصابة، وعلى مراضاه أيضًا من خلال عدة إجراءات، لعل أولها هو التمسك بارتداء المسك والقفار الخاص به، مع تغيره عند خروج الحالة من غرفة الكشف، والاستعداد لاستقبال المريض الجديد".أما فيما يخص المرضى، فقد وزع الريفي الحالات على رأس الساعة على مدار المدة المحددة للعمل طوال اليوم قبل بدأ الحظر، بحيث يفصل بين المريض والأخر بساعة واحدة، يمكن أن يكون انتهى خلالها من علمية الكشف وغادر، مع مراعاة توزيع المساكات والقفازات على المرضى أيضًا.توفيق عنتر، ويعمل مدير لمستشفى أسوان التي تستقبل كل يوم بعض من المواطنين المشتبه في إصابتهم بكورونا، ويتأكد نتائج عدد منهم مثل باقي مستشفيات الجمهورية، ومن خلال مسؤوليته وعمله بالإدارة هو لا يستطيع مغادرة المكان الذي من الممكن أن تطاله الإصابة في أي وقت من خلاله.لكن طبيب الأطفال بالأصل، حريص كل الحرص على الالتزام بالتعليمات التي لها علاقة بغسل الأيدى باستمرار، وعدم الاختلاط بأولاده داخل المنزل، تحسبًا وجود إصابة الآن وبعد ذلك، مع ارتداء المساكات والقفازات، التي يؤكد أنها السبيل الوحيد الآن للأطباء وغيرهم حتى يتم اكتشاف المصل الخاص بالقضاء على الكورونا، مستبشرًا أن يكون ذلك منتصف مايو القادم.وفي المنصورة، يحرص الدكتور فهمي ناصر، طبيب الباطنة، على التقاء مرضاه عبر الوسائل الإلكترونية، مستقبلًا شكواهم والأمراض التي يعانوا منها ومن ثم يصف لهم الدواء، متجنبًا بذلك الاختلاط إلا في حالات الضرورة القصوى، والتي يفضل فيها الذهاب للمريض في منزله بنفسه، وعدم تكبيد المريض عناء الوصول إلى العيادة في طريق يمكن أن يتعرض فيه للإصابة خاصة وهو مريض بالفعل وصاحب مناعة ضعيفة.يقول ناصر، إنه لا يخشى الموت بالفيروس لأنه طبيب ولابد أن يقدم رسالته في الحياة مهما كانت الظروف، لكنه يخشى على مرضاه أصحاب المناعة الضعيفة بالأصل، ومعظمهم مرضى سكري، بالإضافة إلى أفراض عائلته لذلك كان الاتصال عبر الـ"واتساب"، وسيلتهم الوحيدة مادامت الأعراض ليست حرجة، ولا تستدعى أن يلتقي الطبيب بمرضاه وجهًا لوجه.الأطباء الثلاية أكدوا على ضوروة المكوث في المنزل وعدم الاختلاط المباشر بالبشر أو الخروج، إلا في حالات الضرورة القصوى محافظين خلال حركتهم على التباعد المجتمعي قدر المستطاع، لأن هذا –وحتى اكتشاف دواء- هو السبيل الوحيد لتقليل عدد الإصابات والخروج سالمين من الأزمة.