الكنائس تسمح بعقد الإكليل في حضور 6 مدعوين

أصدرت الكنائس القبطية الأرثوذكسية، إقرارًا خاصًا بالعروسين في صلاة الإكليل، يؤكد على الالتزام بـ6 مدعوين في طقس صلاة الإكليل وهم الأب والأم من الطرفين بجانب شهود على عقد الزواج وفقا لقرار البابا تواضروس الثاني؛ وذلك كإجراء احترازي لصلوات الأكاليل ومنعًا لانتشار فيروس كورونا المستجدcovid - 19.وأشارت الكنائس في تعهدها إلى أنه في حالة عدم الالتزام بالعدد المحدد سيتم إلغاء صلوات الأكليل في الحال.كان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ قد قرر السماح بصلوات الأكاليل بالمنزل أو الكنائس خلال فترة الخماسين المقدسة، وذلك كاستثناء.