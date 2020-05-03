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الأحد 03 مايو 2020 الموافق 10 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نقل رئيس وزراء ساحل العاج إلى فرنسا لإجراء فحوص طبية

الأحد 03/مايو/2020 - 02:04 م
رئيس الوزراء أمادو
رئيس الوزراء أمادو جون كوليبالي
وكالات
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قالت الرئاسة في ساحل العاج إن رئيس الوزراء أمادو جون كوليبالي، مرشح الحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية في أكتوبر، نُقل أمس السبت إلى فرنسا لإجراء فحوص طبية.

ولم يقدم البيان المقتضب الذي صدر عن الرئاسة اليوم الأحد أي تفاصيل إضافية حول الوضع الصحي لجون كوليبالي.

وخضع جون كوليبالي (61 عاما) للعزل الذاتي في أواخر مارس بسبب الاشتباه بتعرضه لفيروس كورونا، لكن لم تتأكد إصابته.

وقال البيان إن وزير الدفاع حامد باكايوكو، الذي تعافى من كورونا الشهر الماضي، سيتولى مهام رئيس وزراء مؤقتا في غياب جون كوليبالي.

واختار الحسن واتارا رئيس ساحل العاج جون كوليبالي في مارس مرشحا للحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية بعد أن أحجم عن السعي لولاية ثالثة.

وسجلت ساحل العاج أكثر من 1300 حالة إصابة بكورونا، وهي من أعلى المعدلات في غرب أفريقيا، و15 حالة وفاة.

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