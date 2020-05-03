الأنبا ابرآم: التفكير في القيامة يعلمنا فضيلة الصلاة

ترأس الأنبا ابرآم مطران الفيوم للأقباط الأرثوذكس، صباح اليوم الأحد، القداس الإلهي للأحد الثاني من الخماسين المقدسة من مطرانية الفيوم، دون حضور شعبي.وقال الأنبا آبرام خلال عظة اليوم، "إن التفكير في القيامة يعلمنا فضيلة الصلاة هنا على الأرض، لأن الأبرار والملائكة والقديسين عملهم الوحيد هو التسبيح والتمجيد.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، بفترة الخماسين المُقدسة وهي فترة تمنع خلالها الكنيسة الصوم تمامًا، وتتميز بالنغمات المُفرحة والتي تستخدم في تلاوة الصلوات والنصوص الدينية، إضافة إلى سيطرة اللون الأبيض على المشاهد داخل الكنائس المُغلقة حاليًا، في إطار مؤازرة الدولة في حربها ضد انتشار فيروس كورونا.