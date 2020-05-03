هونج كونج توزع كمامات قابلة للاستخدام المتكرر على مواطنيها

توزع حكومة هونج كونج أقنعة (كمامات) قابلة للاستخدام المتكرر على جميع المواطنين، البالغ عددهم 7.4 مليون شخص، الأسبوع المقبل، حيث تستعد للجولة الأولى من رفع القيود المتعلقة بفيروس كورونا.وسوف يأتي توزيع الكمامات وسط تخفيف القيود المتعلقة بالصحة العامة، بما في ذلك إعادة فتح المكتبات ومراكز اللياقة البدنية في الهواء الطلق.وقال خبير علم الميكروبيولوجي يوين كوك-يونج، وهو من المدافعين منذ وقت مبكر عن استخدام الكمامة لمكافحة فيروس كورونا، للصحافة، اليوم الأحد، إنه مع استخدام أقنعة الوجه وانخفاض أعداد الإصابات اليومية باستمرار، سوف تتمكن المدينة بالضرورة من تخفيف قيود التباعد الاجتماعي وإعادة تشغيل الاقتصاد "قريبا جدا".وذكر يوين أن الكمامات سوف تحتوي على فلاتر قابلة لإعادة الاستخدام، ويمكن استبدالها، كما يمكن غسل الأقنعة نفسها وإعادة استخدامها حتى 60 مرة.وأدى نقص الكمامات في المدينة إلى ظهور عمليات إنتاج ليلية وعمليات احتيال عبر الإنترنت، أدت إلى خسائر تزيد على 6 ملايين دولار أمريكي، منذ أن أكدت هونج كونج أول حالة إصابة بفيروس كورونا لديها في يناير.وقال يوين إنه يأمل في أن تخفف هذه الخطوة بعض الضغط النفسي والمالي بشأن الحصول على الأقنعة أثناء الوباء.وفي وقت سابق من اليوم، كتب وزير المالية في هونج كونج، بول تشان، على مدونته أن التباطؤ الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا والاحتجاجات المناهضة للحكومة قد يؤدي على الأرجح إلى أسوأ عام مالي في المدينة منذ ستينيات القرن العشرين.وقال تشان إنه على الرغم من إعادة فتح الخدمات الحكومية الأسبوع المقبل ورفع القيود "يجب علينا أن نتصرف بحذر لأن الوباء العالمي لم يتم حله بعد".