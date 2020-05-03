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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الإفتاء» تشيد بتضحيات القوات المسلحة فى التصدى للإرهاب

الأحد 03/مايو/2020 - 02:00 م
الإفتاء
الإفتاء
أميرة العناني
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وجه مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية التحية لأبطال القوات المسلحة البواسل بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان التى توافق اليوم الأحد.

وتوجه مرصد الإفتاء في بيانه اليوم الأحد بأصدق التهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد أحمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وللقوات المسلحة المصرية قادةً وضباطًا وجنودًا، وجموع الشعب المصري، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وأشاد مرصد الإفتاء ببطولات وتضحيات أبطال القوات المسلحة البواسل وبالضربات الناجحة والمتلاحقة لأبطال القوات المسلحة في مواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي تسعى لنشر العنف والدمار والتخريب؛ وذلك بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وأكد مرصد الإفتاء أن ما يقدمه أبطال القوات المسلحة البواسل في الدفاع عن تراب الوطن ومواجهة جماعات الغدر والإرهاب والضلال وحماية الحدود المصرية تعكس يقظة أبطال القوات المسلحة وحمايتهم لكل شبر من تراب الوطن.

وأشار المرصد إلى نجاح جهود القوات المسلحة في توجيه العديد من الضربات الاستباقية القوية ضد التنظيمات والجماعات الإرهابية لتقويض قدرتها على شن أى عمليات إرهابية إجرامية ضد الوطن، مشيدا بيقظة أبطال القوات المسلحة وأجهزة الشرطة وتضحياتهم في مواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية التي تنفذ أجندات ومؤامرات خبيثة لنشر الدمار والخراب في كل مكان.

وشدد المرصد على أن تضحيات أبناء القوات المسلحة والشرطة هي وسام شرف على جبين كل مصري يعرف قدر هذا الوطن وأصالته، وعراقة تاريخه، ويؤكد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر أن هذا الوطن، قيادة وشعبًا، على قلب رجل واحد يعملون على رفعته ويبذلون بقلوب راضية كل غال ورخيص في سبيله.

ودعا المرصد كل مؤسسات وهيئات وأفراد المجتمع المصري إلى الوحدة والتضامن والوقوف بصلابة وقوة في وجه مخططات العنف والإرهاب التي تحاك لهذا الوطن عبر بوابات دولية وإقليمية باتت واضحة للعيان، والحفاظ على المكتسبات الاقتصادية والتنموية العظيمة التي تحققت في سنوات قليلة أكدت على قوة وعزيمة المصريين وإصرارهم على النهوض بوطنهم ووضعه في مصاف الدول الكبرى في العالم.

ودعا مرصد الإفتاء إلى ضرورة تكثيف توجيه الضربات الاستباقية الناجحة ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية لتقويض قدرتها على نشر العنف والتخريب، والعمل على نشر الأمن والاستقرار في مختلف ربوع مصرنا الغالية.

كما دعا المرصد جموع المواطنين إلى استلهام روح ذكرى انتصارات العاشر من رمضان لتحقيق التنمية والاستقرار واقتلاع جذور الجماعات والتنظيمات الإرهابية الخبيثة والدفاع عن الوطن ومواجهة المخططات والمؤامرات التي تستهدف نشر الدمار والخراب في كل مكان.

وتوجه مرصد الإفتاء بالدعاء للمولى عز وجل أن يتغمد شهداء الوطن من أبنائه المخلصين من أبطال القوات المسلحة والشرطة البواسل بموفور رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والأمان والاستقرار.

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