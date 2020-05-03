ضبط 9 آلاف عبوة أغذية مغشوشة فى الشرقية

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.وأسفرت تلك الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية غير مرخص بدائرة مركز شرطة الزقازيق لحيازته 9100 عبوة سلع غذائية عبارة عن صلصة، زيت طعام، حلاوة طحينية، مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش التدليس على جمهور المستهلكين.