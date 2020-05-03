محافظ الجيزة يتفقد مقار صرف معاشات مايو بالهرم والدقي والعجوزة

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الأحد مقار صرف معاشات شهر مايو لمستحقيها بمدارس كفر نصار الابتدائية والناصرية المشتركة بأحياء الهرم والدقي ومدرسة العجوزة الثانوية ومكتب الخدمات البريدية بالعجوزة.وأكد راشد -فى تصريح له -أنه تم الإنتهاء من التجهيزات اللازمة لصرف المعاشات لأصحابها بدءًا من الساعه الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرًا وذلك من خلال مكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي والمدارس لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين فوق الستين ولمنع التزاحم أمام مكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي وحفاظًا على سلامتهم وصحتهم وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره.ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بإجراء أعمال التطهير والتعقيم الدورية بمكاتب البريد والأماكن المخصصة لصرف المعاشات قبل وبعد تواجد المترددين عليها مع مراعاة وجود مسافات بينية مناسبة بين المواطنين أثناء عملية الصرف مع تجهيز أماكن ومقاعد مناسبة للانتظار واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من العدوى..لافتا الى أنه تمت إقامة خيام وتوفير كراسى أمام مكاتب البريد والمنافذ المخصصة لصرف المعاشات وتزويدها بمندوب لمساعدة أرباب المعاشات وتيسير إجراءات صرف المعاش الخاص بهم والتصدي لأي مشكلات تطرأ وحلها فورًا.ووجه المحافظ كذلك بدعم المدارس التي تم تجهيزها بموظفين إضافيين من الإداريين بالأحياء والمراكز للتيسير علي المواطنين ومساعدتهم وتنظيم الاجراءات.وناشد محافظ الجيزة المواطنين أرباب المعاشات بعدم التوجه لمقار الصرف إلا في الايام المخصصة لهم لتلاشي أي ازدحامات.. لافتًا الى أنه طبقًا للخطة التي إتخذتها الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى لصرف معاشات شهر مايو 2020 بما يضمن سلامة المواطنين أثناء الصرف فإنه تم وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة من شهر مايو لتصبح على النحو التالى أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل سيقومون بالصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال أيام السبت والأحد الموافق 2 و3 من شهر مايو.وأصحاب المعاشات الذين يتقاضون أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه سيقومون بالصرف أيام “الاثنين والثلاثاء” الموافق 4 و5 من شهر مايو.وأصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها سيقومون بالصرف يومى الأربعاء والخميس 6 و7 مايو.وأصحاب المعاشات من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له سيقومون بصرف معاشاتهم بداية من يوم السبت ٩ مايو.وبالنسبه للمعاشات المحولة فانه يتم الصرف اعتبارًا من أول يوم عمل بالبنوك وهو يوم الأحد 3 مايو.رافق محافظ الجيزة، خلال جولته، المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ورئيس هيئة النظافة ورؤساء الاحياء المختصة.