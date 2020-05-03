وفد بورسعيد يواصل توزيع الكراتين على الأسر الأولى بالرعاية

واصل أعضاء لجنة الوفد العامة ببورسعيد، برئاسة محمد ناجي حملة توزيع المساعدات الرمضانية من كراتين المواد الغذائية والسلع التموينية على الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، وذلك تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة، واستمرارًا لمُبادرات الحزب، لدعم الدولة المصرية في جهودها لمواجهة فيروس كورونا، ودعمًا للمواطن بمناسبة شهر رمضان.وتشكلت مجموعات توزيع من سيدات وشباب الوفد ببورسعيد، تحت إشراف جمال شحاتة، أمين الصندوق المساعد وسكرتير عام لجنة بورسعيد للكراتين على الأسر الأولى بالرعاية بكل أحياء بورسعيد، ودعم العمالة غير المنتظمة في تلك الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في التصدي للفيروس القاتل.وشارك في توزيع الكراتين حمدى قُوطة، عضو الهيئة العليا، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بالوفد، ويوسف عزام، نائب رئيس لجنة بورسعيد وعبدالرحمن بصلة، مساعد رئيس اللجنة ومحمد سمير، أمين الصندوق المساعد.وقام بالتوزيع على الأسر والأمهات المعيلات أيمن فتحي، سكرتير عام مساعد اللجنة، وعواطف فاروق، رئيس لجنة المرأة والدكتور محمد جمال، رئيس لجنة الاحتياجات الخاصة، ومُمدوح الرفاعي رئيس لجنة الزهور وريم قطان، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بلجنة الوفد بحي الشرق وشيماء سعد، سكرتير مساعد لجنة المرأة، وثروت عطية، سكرتير مساعد لجنة الوفد بالزهور، وخالد حمام، نائب رئيس لجنة الشباب وأحمد أبوالخير، نائب رئيس لجنة الضواحي، ومحمد عبدالعال، سكرتير لجنة حى العرب وإيمان شطا، رئيس لجنة العلاقات العامة بالشرق، الذين قاموا بتوصيل الكراتين إلى الأسر في منازلهم من خلال كشوف التوزيع، ومن المقرر أن يتم استكمال الحملة خلال شهر رمضان.