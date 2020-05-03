طبيبة بمستشفى قها: نعالج الجانب النفسى قبل الجسدى (فيديو)

قالت الدكتورة أسماء عربي، مدير الفريق الطبي بمستشفى قها للعزل، إنها كانت متواجدة في الصفوف الأولى من أول الأيام للتصدي لأزمة انتشار فيروس كورونا، لافتة إلى أن الطاقم الطبي يعمل على العامل النفسي قبل الجسدي، لأن الجانب النفسي للمريض له جزء كبير لتحقيق الشفاء بشكل أسرع وآمن.وأضافت أسماء عربي، خلال لقائها عبر "سكايب" ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، أن الطاقم الطبي يبذلون قصارى جهودهم بالرغم من صعوبة التصدي إلى الجائحة، إضافة إلى أنهم محافظون على روحهم المعنوية ولم يقصروا أبدًا في عملهم، ومصرون على العمل تحت كل الظروف لخدمة المرضى والمصابين.وأشارت مدير للفريق الطبي بمستشفى قها للعزل إلى أن أصعب ما يواجههم مع المصابين ليس خطورة المرض أو الفيروس، وإنما الجانب الإنساني والنفسي لديهم مما يؤثر على الحالة النفسية للطاقم الطبي، وليس الخوف من علاج المصابين بالفيروس.