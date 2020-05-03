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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت: 5 وفيات و364 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الأحد 03/مايو/2020 - 01:52 م
كورونا
كورونا
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تسجيل 5 حالات وفاة، و364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفيات إلى 38 حالة، والمصابين إلى 4983 حالة.

وقال الناطق باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند- في المؤتمر الصحفي اليومي- إن حالات الوفاة الخمس تضمنت حالة لمقيم من الجنسية الباكستانية يبلغ من العمر 61 عاما، كان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة منذ 18 يوما، والحالة الثانية لمقيم من الجنسية الهندية يبلغ من العمر 63 عاما، كان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة منذ 10 أيام.

وأشار إلى أن الحالة الثالثة هي لمقيم بنجلاديشي يبلغ من العمر 46 عاما، كان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة بالعناية المركزة منذ 18 يوما، والحالة الرابعة لمقيمة من الجنسية الأردنية تبلغ من العمر 54 عاما، كانت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة منذ يومين، أما الحالة الخامسة فهي لمقيم هندي يبلغ من العمر 43 عاما، كان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية منذ 12 يوما.

وأضاف السند أنه بالنسبة للإصابات التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية، فقد بلغ عدد الحالات المرتبطة بالسفر 14 حالة لمواطنين كويتيين مرتبطين بالسفر إلى بريطانيا، وجميعهم ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة، بالإضافة إلى رصد 348 حالة مخالطة، وحالتين لمواطنين كويتيين تحت قيد التقصي الوبائي.

وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة خلال الـ24 ساعة الماضية، أوضح أنه تم خروج حالتين من العناية المركزة إلى الجناح المخصص لهم، ودخول 10 حالات جديدة للعناية، ليصبح المجموع الكلي للحالات التي تتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة 72 حالة، منها 43 حالة مستقرة، و29 حالة حرجة.

وجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين بالالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، التي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض.

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