«حديقة الجواسيس».. كتاب جديد للسيناريست أحمد عطا

قال السيناريست والمحلل السياسي أحمد عطا، إنه يستكمل خلال فترة عزل كورونا المستجد مسلسل "عيش السرايا"، كما يقوم بمراجعة كتابه الذي انتهي منه خلال الفترة الماضية "حديقة الجواسيس".وأضاف عطا في تصريحات لـ"الدستور" أن الكتاب الجديد"حديقة الجواسيس" يتحدث عن وقائع حقيقية حدثت في ٢٥ يناير قبل تنحي الرئيس محمد مبارك تنشر لاول مرة.وأشار إلي أنه يقوم خلال هذه الفترة أيضا بمتابعة مجريات الأحداث فيما يتعلق بصناعة الإرهاب في العالم بعد أن أصبح صناعة عالمية، مضيفا هذا بجانب القراءة في التاريخ الإسلامي بشكل مكثف، لأن الإرهاب جزء من الحرب علي الدين الإسلامي يتم توظيفه بشكل ممنهج شيطاني من أطراف كثيرة.ويشار إلي أن مسلسل "مدرسة الأحلام" كان أخر عمل قدمه عطا للتليفزيون، كان من بطولة النجمة ميرڤت أمين، ولطفي لبيب، إخراج عادل قطب، كان إنتاج مشترك بين صوت القاهرة، وإحدي شركات الإنتاج، حيث عرض في رمضان ٢٠١٤.