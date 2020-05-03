السكة الحديد: استمرار أعمال تطهير وتعقيم القطارات (فيديو)

قال المهندس أحمد طنطاوي، مدير إدارة التشغيل بالسكة الحديد، إن السكك الحديد تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية في القطارات منذ بداية انتشار فيروس كورونا في مصر، لافتًا إلى أن القطارات تمر على ورش أبو غاطس لكي يتم عمل الصيانة اللازمة إلى جانب إجراء تعقيم داخلي لكافة الأسطح والأرفف والكراسي.وأضاف طنطاوى، في تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه جرى تعليق ملصقات توعوية ضد فيروس كورونا داخل القطارات لتوعية المواطنين، وتهوية وتعقيم جميع القطارات للحفاظ على صحة المواطنين.وتواصل هيئة السكة الحديد، أعمال التعقيم والتطهير لجميع المحطات والقطارات وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد.