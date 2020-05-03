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الأحد 03 مايو 2020 الموافق 10 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 2 طن دواجن فاسدة قبل بيعها كوجبات بحلوان

الأحد 03/مايو/2020 - 01:50 م
دواجن
دواجن
مريم جبل و عمرو المزيدي
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شنت الإدارة العامة لشرطة التموين حملات تموينية مفاجئة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات خلال 24 ساعة" عن ضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لمطعم للوجبات الجاهزة غير مرخص، بدائرة قسم شرطة حلوان، بمحافظة القاهرة، لحيازته 2،180 طن سلع غذائية فاسدة.

وضمت المضبوطات (مصنعات دواجن، دهون حيوانية) معبأة داخل عبوات دون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

تم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، ويأتي هذا إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ووقف محاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام.

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