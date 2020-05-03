النمسا: فيينا أصبحت مركزًا لتفشي كورونا بالبلاد

أكد وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهمر، أن مركز تفشي فيروس "كورونا" في البلاد كان في مدينة تيرول السياحية في بداية الأزمة وأصبح الآن في العاصمة فيينا، مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى عدة أسباب، منها منازل اللاجئين التي تضم أعدادا كبيرة منهم، لافتا إلى إغلاق أحد منازل اللاجئين أمس بعد ظهور عدد كبير من الإصابات الإيجابية بالفيروس.وقال نيهمر- في تصريحات صحفية اليوم الأحد- إن إعادة فتح المتاجر ومراكز التسوق، أمس، تمت وفق ضوابط حادة ومتسقة، أبرزها ضرورة ارتداء الكمامات وفرض الغرامات الفورية على المخالفين.وأضاف أنه بشكل عام تصرف المواطنون بمسئولية كبيرة وأظهروا الاحترام لبعضهم البعض، موجها الشكر لكل من يلتزم بالقواعد والإجراءات الوقائية، مشيرا إلى استمرار التنسيق مع وزارة الصحة من أجل قطع سلاسل العدوى ومنع انتشار الفيروس مجددا.وأوضح الوزير النمساوي أن بعض شركات الطيران الخاصة أعادت تشغيل رحلاتها، لافتا إلى أنه تم الاحتياط لذلك عن طريق التشديد على فحص الشهادات الصحية في المطار للقادمين إلى النمسا من الخارج.