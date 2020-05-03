7755 إصابة بكورونا في التشيك

أعلنت وزارة الصحة التشيكية، تسجيل 18 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 7755 حالة.وأوضحت الوزارة - في بيان نقله راديو "براغ الدولي" اليوم الأحد - أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد بلغ 245 حالة، بينما عدد المتعافين من الفيروس بلغ 3471 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة في يناير الماضي، وبعدها انتشر في العديد من دول العالم ليصيب أكثر من 3 ملايين شخص ويودي بحياة نحو 240 ألفا.