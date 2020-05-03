محافظ الفيوم: مهلة لأصحاب المزارع السمكية غير المرخصة للتقنين

صرح الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، بأنه تم وضع خطة عمل لإزالة الأحواض السمكية التى لا يمكن ترخيصها سواءً كانت على أراضى أملاك دولة، أو على أراضى ملكية خاصة.وقرر "الأنصاري" في بيان له، إن تشكيل لجنة برئاسة المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، تضم فى عضويتها كلًا من المهندس محمد حافظ مدير عام أملاك الدولة، والمهندس خالد منتصر مدير عام المساحة، والدكتور ربيع محمد مصطفى وكيل وزارة الزراعة، والعميد ياسر صفوت، والمهندس أيمن محمد محمود مدير عام الثروة السمكية، والأستاذة سميرة مرزوق مدير إدارة شئون البيئة، والمهندس على مسعد إدارة حماية الأراضى، لمعاينة الأحواض السمكية على الطبيعة وإعداد حصر شامل بها من حيث العدد والمساحة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.كان محافظ الفيوم قد عقد اجتماعًا اليوم مع أعضاء اللجنة، لبحث خطة العمل فيما يتعلق بالأحواض السمكية، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ.وأشار المحافظ إلى أن الأحواض السمكية الواقعة فى نطاق المحافظة إما مرخصة وهى لا تمثل مشكلة، وإما أحواض يمكن ترخيصها وسوف يتم منح مهلة لأصحابها لتقنين الأوضاع مع تسهيل إجراءات الترخيص مشددًا على الالتزام بالاشتراطات البيئية واشتراطات الثروة السمكية، أما الأحواض غير المرخصة والتى لا يمكن ترخيصها فسيتم إزالتها بالتنسيق مع قوات الشرطة.وكلف محافظ الفيوم، مدير عام الثروة السمكية، بإعداد حصر بالأحواض السمكية المقامة على أراضى زراعية خاصة، حتى يتسنى مخاطبة السيد وزير الزراعة لتقنين أوضاعها والبدء فى إجراءات ترخيصها.