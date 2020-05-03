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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقارير بريطانية: مصر ثأرت لشهدائها في سيناء.. وحربها ضد الإرهاب مستمرة

الأحد 03/مايو/2020 - 01:45 م
الجيش المصري في سيناء
الجيش المصري في سيناء
إسراء صلاح الدين
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أكدت صحيفة الشرق الأوسط، اللندنية، أن مصر ردت سريعًا على حادث بئر العبد الإرهابي، والذي وقع قبل أيام بشمال سيناء، وأسفر عن استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود من القوات المسلحة.

وتابعت أن المرة الأولى جاءت بعد قتل إثنين من الإرهابيين المختبئين في أحد مزارع شمال سيناء، والمرة الثانية جاءت بعد استهداف أحد أوقارهم في بلدة بئر العبد في شمال سيناء.

وأضافت أن الأمن المصري كثف من نشاطه في شمال سيناء خلال السنوات الأخيرة.

وأكد موقع"ميدل إيست آي" البريطاني، أن مصر لم تنتظر أكثر من يومين للرد على استشهاد الجنود في أحد مدرعات بكمين التفاحة في الشيخ زويد.

وأضاف الموقع البريطاني أن الإرهابيين اختبئوا في أحد المنازل ببلدة بئر العبد بعد تنفيذ عمليتهم الإرهابية، إلا أن قوات الأمن المصرية تلقت معلومات حول مكان اختبائهم وباغتتهم في الساعات الأولى من الصباح.

وأوضح الموقع البريطاني أن مصر تواصل حربها ضد الإرهاب منذ سنوات في سيناء، لوقف العمليات الإجرامية واستهداف المدنيين والعسكريين.

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