وكيل تعليم مطروح يتابع صرف مستحقات المعاشات بالمدارس

تابع الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، إجراءات صرف مستحقات المعاشات بمدرسة الشهيد طه ساطور الثانوية بنات، وسط مدينة مرسي مطروح، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروحوأكد "النيلي" أن إجراءات صرف مستحقات المعاشات الخاصة بشهر مايو بدأت اليوم بثلاث منافذ إضافية بمدارس طه ساطور والصفتي والعبور، للشهر الثاني على التوالي، بالإضافة إلى الأماكن الأساسية المخصصة لصرفها، وذلك لتخفيف الزحام وتيسيرا على مستحقيها، وفي إطار منظومة تعاون متميزة بين تعليم مطروح والبريد المصري والتأمينات؛ للحد من التجمعات والكثافات البشرية كوقاية احترازية من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التى تم اتخاذها من جانب محافظة مطروح، وانطلاقا من الدور الذي تقوم به مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع كافة اجهزة الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.