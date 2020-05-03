مصرع طفل صدمته سيارة نقل قمامة فى فيصل

لقى طفل مصرعه، اليوم الأحد، بعدما صدمته سيارة نقل قمامة، أثناء لهوه أمام منزله في منطقة فيصل.تلقى قسم شرطة النجدة بلاغا أفاد بسقوط طفل جثة هامدة في وسط الشارع بمنطقة فيصل، وعلى الفور أمر اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة كشف الملابسات.وشرحت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الطفل سقط أمام سيارة رفع القمامة أثناء لهوه بالدراجة وصدمته السيارة مما أدى إلى مصرعه.وتم نقل جثة الطفل للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم وجارٍ استكمال الإجراءات.