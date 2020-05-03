لا شكاوى من امتحانات الثانوى فى مطروح اليوم

قال الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة مطروح، اليوم الأحد، إنَّ 1636 طالبًا وطالبة بالصف الثاني الثانوي يؤدون اليوم الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى لمدة 3 ساعات.وأضاف النيلي لـ«الدستور» أنَّ العملية الامتحانية منتظمة في يومها الثاني، إذ بدأ الطلاب الامتحان في الساعة 12 ظهرًا ويستمر حتى 3 عصرًا، مشيرًا إلى عدم تلقي أي شكاوى.وتابع أن غرفة عمليات المديرية والإدارات التعليمية ومسئولي التطوير التكنولوجي موجودون ويعملون على قدم وساق لحل مشاكل الطلاب أثناء أداء الامتحان.وأشار إلى أن غرفة العمليات الرئيسية تقوم بالمتابعة اليومية والتواصل مع الطلاب على الأرقام المخصصة لتلقي الشكاوى والتواصل الدائم لتجاوز أي عقبات طارئة تواجه الطلاب وحلها على الفور.